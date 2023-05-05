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Роспотребнадзор рассказал о контроле за ситуацией с COVID-19

Роспотребнадзор: эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также меры по своевременному выявлению заболевших, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре 5 мая.

Там подчеркнули, что проводится постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в стране, ситуация на строгом контроле ведомства.

«Эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран — напряженной. Вирус продолжает мутировать. Так, в Индии зафиксирован резкий рост ежедневных случаев заболевания новым вариантом «Арктур». Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили», — уточнили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Как отмечается, одновременно со снижением заболеваемости SARS-CoV-2 во многих странах сократились объемы тестирования и генетического секвенирования, а в ряде государств нет новой информации по текущей эпидситуации.

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Ранее в этот день глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация отметила статус пандемии для COVID-19.

20 апреля доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Известиям», что на фоне появления штамма «Арктур» в России можно ожидать умеренный подъем заболеваемости коронавирусом. Однако, по его словам, крайне маловероятно, что это приведет к введению ограничений, росту числа госпитализаций и смертности.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го ВОЗ охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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