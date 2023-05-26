Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Многоквартирный жилой дом уничтожен в результате пожара в Иркутской области
Мир
Во Львовской области за сутки демонтировали два памятника советским солдатам
Мир
Метеорологи предупредили об отклонении тайфуна «Мавар» в сторону Японии
Армия
Расчет гаубицы «Мста-С» сорвал четыре попытки ротации ВСУ
Происшествия
Сильный пожар охватил частный дом в Кузбассе
Мир
Япония заморозила активы 17 физлиц и 78 организаций из России
Мир
В посольстве заявили о небывалом ухудшении отношений РФ и Финляндии
Экономика
Российские типографии начали переход на производство упаковки
Происшествия
Автобус загорелся на КАД в Петербурге
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области
Сюжет:

Шольц отверг заморозку конфликта на Украине

0
Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке украинского конфликта. Об этом заявил 26 мая канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.

Также канцлер ФРГ заявил о намерении со временем снова провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, 21 мая, Шольц в ходе саммита G7 в японской Хиросиме отметил важность встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидерами незападных стран для того, чтобы, в частности, рассмотреть разные варианты для урегулирования ситуации.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023