Шольц отверг заморозку конфликта на Украине

Попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке украинского конфликта. Об этом заявил 26 мая канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.

Также канцлер ФРГ заявил о намерении со временем снова провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, 21 мая, Шольц в ходе саммита G7 в японской Хиросиме отметил важность встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидерами незападных стран для того, чтобы, в частности, рассмотреть разные варианты для урегулирования ситуации.

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