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В Хабаровске впервые в РФ имплантировали биопротез аортального клапана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске первыми в России имплантировали транскатетерный аортальный клапан. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

«Коллеги из хабаровского кардиоцентра <…> первыми среди федеральных центров России имплантировали транскатетерный аортальный клапан Myval. Такие клапаны получили регистрацию на использование в России в феврале 2023 года», — написал он.

Никонов отметил, что врачи спасли 83-летнюю пациентку с аортальным стенозом. Ее выписали из медучреждения через 11 дней со значительным улучшением самочувствия.

По данным центра, женщина поступила с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке. Во время проведения УЗИ сердца у нее выявили выраженный аортальный стеноз.

Транскатетерные аортальные клапаны Myval индийской компании Meril используются в мире с 2020 года. До этого в Центре использовались только клапаны Medtronic и МедИнж.

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Ранее, 10 апреля, хирурги многопрофильной клиники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) удалили у пациентки опухоль размером с голову младенца.

7 апреля в московском департаменте здравоохранения рассказали, как столичные врачи провели операцию на сердце у родившегося раньше срока ребенка, который весил 760 г. Ему диагностировали патологию сердечно-сосудистой системы с большим открытым артериальным протоком. Это приводило к сбросу дополнительных объемов крови из аорты в легочную артерию и невозможности отлучения от искусственной вентиляции легких.

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