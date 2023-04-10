Врачи удалили опухоль размером с голову младенца во Владивостоке

Хирурги многопрофильной клиники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) удалили у пациентки опухоль размером с голову младенца. Об этом 10 апреля рассказала пресс-служба медицинского центра.

«В 2021 году у 28-летней Софьи Г. появилась небольшая опухоль в области нижней челюсти. Причиной была миксома, которая за два года раздулась до размера, сопоставимого с головой младенца», — описали состояние пациентки в медцентре.

В описании пациентки говорится, что опухоль растянула ей все ткани, перекрыла язык и сместила трахею, отчего у нее сдавило сосуды, кровоснабжающие головной мозг. В результате у нее остались лишь четверть челюсти и крохотный просвет в горле. На этом фоне у девушки начались проблемы с дыханием, она не могла говорить и практически перестала есть, похудев до 40 кг

Первоначально прогноз врачей был неблагоприятным в связи с неясным характером опухоли, высокой вероятностью ее врастания в стенки сосудов с их сдавлением и серьезного истощения. Существовали опасения, что девушка не выдержит длительный наркоз и потерю крови.

В связи с этим ей сначала понадобился месяц серьезной медикаментозной терапии. В это время ею занималась целая команда из шести хирургов различных специальностей, эндоскописты, анестезиологи-реаниматологии и штат медицинских сестер. Только после этого врачи приступили к удалению опухоли.

«Операция длилась более семи часов. Основное беспокойство врачей было за магистральные сосуды, во время удаления опухоли риск повреждения сонной артерии и огромной кровопотери был очень высок. Второе опасение было за язык. Из-за отсутствия удерживающей группы мышц корень языка мог запасть в глотку и перекрыть дыхательные пути. И третья опасность — сообщение полости рта с кожными покровами», — заявили в пресс-службе ДВФУ.

В итоге опасения врачей не подтвердились и операция прошла успешно. Уже спустя неделю девушка смогла отправиться домой. Она снова стала разговаривать и набрала вес. Через год ей предстоит восстановления челюсти в специализированной клинике.

Ранее, 7 апреля, в московском департаменте здравоохранения рассказали, как столичные врачи провели операцию на сердце у родившегося раньше срока ребенка, который весил 760 г. Ему диагностировали патологию сердечно-сосудистой системы с большим открытым артериальным протоком. Это приводило к сбросу дополнительных объемов крови из аорты в легочную артерию и невозможности отлучения от искусственной вентиляции легких.