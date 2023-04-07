В Москве провели операцию на сердце новорожденному малышу весом 760 г

Московские врачи провели операцию на сердце у родившегося раньше срока ребенка, который весил 760 г. Об этом 7 апреля рассказала пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Врачи диагностировали у новорожденного патологию сердечно-сосудистой системы: большой открытый артериальный проток. Это приводило к сбросу дополнительных объемов крови из аорты в легочную артерию и невозможности отлучения от искусственной вентиляции легких. Попытки медикаментозного закрытия протока оказались безуспешными, и малышу было экстренно необходимо провести операцию», — говорится в сообщении.

Хирургическое вмешательство проходило на базе перинатального центра Городской клинической больницы № 67.

Операцию провела бригада врачей из Морозовской детской городской клинической больницы во главе с главным детским кардиохирургом Москвы Михаилом Абрамяном.

В итоге операция по закрытию артериального протока прошла успешно. Ребенок выписан, ему рекомендовано дальнейшее амбулаторное наблюдение. Врачи оценили состояние пациента как стабильное.

Ранее, 3 марта, врачи сосудистого центра Мытищинской больницы спасли 51-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. У него был кардиогенный шок и полная поперечная блокада сердца, что практически означало клиническую смерть. Однако врачи смогли ему помочь.