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Выпрямить спину: российские врачи впервые в мире исправили ребенку «скрученный» позвоночник

Теперь подросток сможет даже заниматься спортом и кататься на велосипеде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Хирурги РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова впервые в мире выпрямили ребенку «скрученный» позвоночник. 13-летний Мурат страдал редким генетическим заболеванием — синдромом Протея, кроме того, у него был кифосколиоз (искривление одновременно в переднезаднем и боковом направлениях). Как прошла уникальная операция и какими бывают деформации позвоночника — выясняли «Известия».

Сложная ситуация

Как рассказали «Известиям» в больнице, операция была технически сложной: кифотическая деформация грудного отдела ребенка составляла более 110 градусов, а сколиотическая — по 90 градусов в грудном и поясничном отделах.

До этого Мурат наблюдался в клинике несколько лет, его лечили врачи самых разных профилей и отделений. Это было связано в первую очередь с основным заболеванием мальчика.

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Фото: Пресс-служба РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

— Синдром Протея — очень редкое генетическое заболевание: в мировой литературе описано не более 200 случаев. Оно проявляется в виде гипертрофических разрастаний различных тканей организма. У Мурата произошли разрастания мягких тканей спины и лица, сильно деформировался лицевой скелет и позвоночник, — рассказал хирург-вертебролог отделения травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Андрей Пантелеев.

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Около двух лет назад у Мурата стал прогрессировать кифосколиоз. Это может происходить в подростковом возрасте — из-за второго скачка роста.

— К нам он поступил с уже существенным искривлением позвоночника. У него было нарушение походки — вместе с другими проблемами, связанными с болезнью мальчика, это сильно влияло на его жизнь, — говорит хирург.

Уникальная операция

Специалисты отделения травматологии и ортопедии РДКБ обладают большим опытом коррекции деформаций позвоночника, но было очевидно: предстоящая операция станет уникальной. До последнего времени в мировой практике было известно лишь два случая хирургического лечения сколиоза на фоне синдрома Протея — и в обоих деформации были менее выраженными.

Операция длилась более семи часов и прошла успешно. Врачам удалось добиться невероятных результатов: угол кифотической деформации был снижен до 60 градусов (практически вдвое), а сколиотических — до 40–50 градусов. Хирурги установили пациенту протяженную металлоконструкцию: от третьего грудного до четвертого поясничного позвонка. При этом они постарались сохранить подвижность двух сегментов в нижнепоясничном отделе.

Выпрямить спину
Фото: Пресс-служба РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

— Конечно, металлоконструкция в определенной степени ограничивает подвижность позвоночника пациента. В зоне фиксации мобильность минимальна: он не может сгибаться. Но, как показывает клинический опыт, это не влияет на качество жизни. Мурат сможет даже заниматься спортом и ездить на велосипеде, — говорит Андрей Пантелеев.

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Впрочем, на этом лечение подростка не закончено. Из-за редкого генетического заболевания его ждет еще множество операций: нужно устранить нестабильность коленных суставов, прооперировать стопы, чтобы полностью восстановить походку, провести пластику тканей лица и костей черепа.

Тем не менее, отмечает хирург-вертебролог, со стороны позвоночника осложнений уже не будет: металлоконструкция обеспечивает его фиксацию в оптимальном положении и предотвращает риски прогрессирования деформации и сопутствующих нарушений функции внутренних органов.

Формы деформации

Как объясняет Андрей Пантелеев «Известиям», существует несколько видов деформаций позвоночника. Самая распространенная из них — диспластическая, которая обычно возникает в подростковом возрасте.

Также бывают врожденные (возникают на фоне аномалий внутриутробного развития позвоночника) и нейромышечные деформации, которые развиваются на фоне заболеваний нервной и мышечной систем (ДЦП, спинальная мышечная атрофия). Они требуют комплексного лечения в комбинации с терапией основного заболевания.

Выпрямить спину
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Встречаются и другие формы — они возникают на фоне редких болезней, как в случае Мурата с синдромом Протея.

— Деформации делятся по плоскости. Среди них выделяют сколиотические (сколиоз, фронтальная плоскость), кифотические (кифоз, развивается в сагиттальной плоскости с выпуклостью назад) и лордотические деформации (лордоз, развивается в сагиттальной плоскости с выпуклостью вперед), — рассказал хирург.

В каждом из этих случаев необходимо участие врача — как минимум для постановки диагноза и составления курса лечения. Хирургические вмешательства показаны при угле деформации более 45 градусов, серьезном нарушении баланса позвоночника или прогрессирующем характере заболевания. При этом операции лучше проводить, когда пациент повзрослеет и у него завершится костный рост, — это позволяет сократить риски осложнений, связанных с продолжением роста позвоночника.

До этого врачи применяют методики консервативной терапии — они позволяют контролировать прогрессирование и даже корректировать слабо выраженные деформации (до 45 градусов).

Выпрямить спину
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Терапия включает в себя комплекс мер: корсетное лечение, выполнение гимнастических программ для укрепления и поддержания тонуса мышц и специальные дыхательные техники, — разъяснил собеседник «Известий».

Риски искривления

По словам Андрея Пантелеева, легкие формы деформаций почти не сказываются на качестве жизни человека, пока он молод. В пожилом возрасте такие люди могут испытывать дискомфорт из-за более выраженного развития дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике.

— А вот сильно выраженная деформация (более 45 градусов) может привести к серьезным осложнениям. Страдает опорно-двигательный аппарат, нарушается биомеханика походки человека, неравномерно возрастает нагрузка на мышцы в движении. Это приводит к повышенной утомляемости во время ходьбы, уменьшению выносливости, болевому синдрому, — перечислил врач.

Выпрямить спину
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Крайне тяжелые деформации, особенно если они носят прогрессирующий характер, приводят к нарушениям функции внутренних органов, которые могут угрожать жизни больного. В первую очередь страдают органы грудной клетки (из-за уменьшения ее объема): сердце и легкие.

— Выраженные деформации влияют и на способности человека заниматься спортом, особенно «спортом высоких достижений» — из-за нарушений в биомеханике позвоночника, измененного баланса мышц. Виды спорта, которые требуют координации, высокой подвижности, для пациентов с тяжелыми деформациями просто недоступны, — отметил собеседник «Известий».

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