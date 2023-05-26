Хлопок произошел в Краснодаре

В Краснодаре раздался хлопок. Об этом 26 мая сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Отмечается, что хлопок был слышен в 04:17 в районе улицы Морской. На место направлены экстренные службы.

«Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее, 24 мая, в Краснодаре произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Клинической, 18. В результате происшествия пострадала женщина, она доставлена в медучреждение с ожогами. Спасателями были эвакуированы 56 человек. Последовавшее после взрыва возгорание ликвидировано.

Как сообщил генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» Виталий Коротких, пожар в многоэтажке Краснодара, возникший в результате взрыва газа, не повредил газовое оборудование. Инцидент произошел в жилой комнате.