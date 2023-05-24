Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате

Пожар в многоэтажке Краснодара, возникший в результате взрыва газа, не повредил газовое оборудование. Об этом 24 мая сообщил генеральный директор АО Краснодаргоргаз Виталий Коротких.

«По нашей предварительной информации, инцидент произошел в жилой комнате. Всё газовое оборудование целое: газовые стояки, газовые шаровые краны, оборудование, узлы учета — всё целое. Эпицентр — в жилой комнате. Обслуживание внутридомового газового оборудование проходило в декабре месяце, сейчас обследуем на предмет тяги вентканалов соседней квартиры, стояки соседнего подъезда», — сказал он.

Согласно заявлению СУ СК РФ по Краснодарскому краю, хозяйка квартиры, вернувшись домой, почувствовала запах газа. Когда женщина вошла в квартиру, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Следователи продолжают работу на месте происшествия.

Мэр краевой столицы Евгений Наумов сообщил, что в многоэтажку вернули электроэнергию. Некоторых жителей пустили ночевать в свои квартиры. Все оперативные службы останутся на территории дома до утра. Жителей, чье жилье пострадало, направили во временный пункт размещения. Полиция будет следить за порядком для предотвращения мародерства, написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Клинической, 18. В результате происшествия пострадала женщина, она доставлена в медучреждение с ожогами. Спасателями были эвакуированы 56 человек.

В настоящий момент последовавшее после взрыва возгорание ликвидировано. Газовики и все необходимые службы уже обследуют пострадавшую квартиру и проверяют весь дом. Проверку также проводит прокуратура.