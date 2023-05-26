Минпросвещения: в школах России вернутся к вручению учащимся серебряных медалей

Вручение серебряных медалей выпускникам вернется в школы со следующего учебного года. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали. На мой взгляд, это очень правильно», — сообщил он на пресс-конференции.

В 2013 году Министерство образования и науки России приняло решение отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей выпускникам школ. Вместо этого предлагалось выдавать аттестаты с отличием успешно сдавшим государственную итоговую аттестацию (ГИА) и имевшим пятерки по всем предметам.

Однако в 2014 году Минобразования вновь вернулось к практике выдачи почетных знаков отличия и утвердило награду «За особые успехи в учении». При этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с того же года, но субъекты России могут сами устанавливать правила поощрения и награждать выпускников знаками отличия регионального уровня.

В текущем году основной этап сдачи ЕГЭ пройдет в РФ с 26 мая по 1 июля. Выпускники будут сдавать русский язык 29 мая, базовую и профильную математику — 1 июня.

Результаты экзамена обычно публикуются не ранее чем через одну–две недели после сдачи и размещаются на портале «Госуслуги» и страницах региональных ведомств, на официальном сайте ЕГЭ или в самом учебном учреждении.