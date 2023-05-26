Сильный пожар охватил частный дом в Кузбассе
В Кемеровской области в городе Киселевске загорелся частный жилой дом. Об этом 26 мая сообщил источник «Известий».
На кадрах видно, как над домом поднялись многометровые столбы огня и дыма.
Инцидент произошел 25 мая. По данным источника, о возгорании в доме и его пристройках стало известно в 23:13 по местному времени (19:13 мск).
Пожар был локализован в 23:40 (19:40 мск), а через 19 минут полностью ликвидирован.
Всего для ликвидации пламени задействовали 17 человек личного состава и четыре единицы техники МЧС России.
Кроме того, 25 мая произошло возгорание в трехкомнатной квартире в доме № 12 на Никитском бульваре. Огонь распространился по всей площади помещения на 60 кв. м. Были спасены девять человек.
Хозяин квартиры на Никитском бульваре в Москве рассказал, что сначала из стены пошел дым. Сработали автоматические выключатели электроэнергии, всё было обесточено. Сотрудник ТСЖ вызвал пожарных, они очень быстро приехали.
По данным МЧС, возгорание было ликвидировано в 21:52.