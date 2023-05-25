Хозяин квартиры на Никитском бульваре рассказал подробности о пожаре

Хозяин квартиры на Никитском бульваре в Москве, где ранее в этот день произошло возгорание, рассказал «Известиям» подробности о пожаре.

По его словам, сначала из стены пошел дым. Сработали автоматические выключатели электроэнергии, всё было обесточено. Сотрудник ТСЖ вызвал пожарных, они очень быстро приехали.

«Я был внутри, и откуда-то шел слабый дым. Уже приехали сотрудники пожарной охраны, я еще был там, вместе с ними мы вскрывали розетку, откуда струился дым. Потом они меня попросили выйти. Я вышел, и минут через пять возникло пламя из стены», — поделился хозяин квартиры Евгений Фукс.

Инцидент произошел ранее в этот день. По данным «Известий», возгорание произошло в трехкомнатной квартире. Огонь распространился по всей площади помещения на 60 кв. м. Спасены девять человек.

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