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Пожар вспыхнул в доме на Никитском бульваре в Москве

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Фото: соцсети
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Пожар вспыхнул в четверг, 25 мая, в доме 12 на Никитском бульваре в Москве.

На место выехали экстренные службы. Очевидцы публикуют видео с места происшествия.

На кадрах видно, как над зданием поднимается черный дым.

По данным источника «Известий», возгорание произошло в трехкомнатной квартире. Огонь распространился по всей площади помещения на 60 кв. м. Спасены девять человек.

Столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что на Никитском бульваре в связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне Бульварного кольца.

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Ранее в этом же доме уже случался крупный пожар в феврале 2019 года. Горящее здание начало обрушаться — рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами. Жильцы дома были эвакуированы. В результате произошедшего погибли девять человек. Причиной трагедии стало короткое замыкание.

Исторический дом на Никитском бульваре более известен как дом знаменитостей. В нем проживали известные деятели культуры.

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