Пожар вспыхнул в доме на Никитском бульваре в Москве
Пожар вспыхнул в четверг, 25 мая, в доме 12 на Никитском бульваре в Москве.
На место выехали экстренные службы. Очевидцы публикуют видео с места происшествия.
На кадрах видно, как над зданием поднимается черный дым.
По данным источника «Известий», возгорание произошло в трехкомнатной квартире. Огонь распространился по всей площади помещения на 60 кв. м. Спасены девять человек.
Столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что на Никитском бульваре в связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне Бульварного кольца.
Ранее в этом же доме уже случался крупный пожар в феврале 2019 года. Горящее здание начало обрушаться — рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами. Жильцы дома были эвакуированы. В результате произошедшего погибли девять человек. Причиной трагедии стало короткое замыкание.
Исторический дом на Никитском бульваре более известен как дом знаменитостей. В нем проживали известные деятели культуры.