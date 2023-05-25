Пожар на Никитском бульваре в Москве ликвидирован

Пожар, произошедший в доме № 12 на Никитском бульваре в центре Москвы, ликвидирован. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил источник «Известий».

В Главном управлении МЧС России по Москве уточнили, что возгорание было ликвидировано в 21:52. Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже.

По данным источника «Известий», владельцем жилплощади является мужчина по фамилии Фукс. Сначала он сделал там хостел, после закрытия в ней располагался офис. Отмечается, что Фукс первый покинул горящую квартиру. На нее поступало много жалоб в прокуратуру, в частности, от российского художника Никаса Сафронова и актрисы Надежды Михалковой.

Сафронов сообщил, что в доме, где случился пожар, возможно, никто не живет — помещения в здании могли сдавать под аренду.

«Сейчас это офисы, там что-то произошло — старое оборудование или чайник какой-то забыли <...> Я приходил туда и видел, как оттуда выходили люди», — отметил художник.

Сам Сафронов в этом доме не живет, его квартира находится в соседнем здании.

Инцидент произошел ранее в этот день. По данным «Известий», возгорание произошло в трехкомнатной квартире. Огонь распространился по всей площади помещения на 60 кв. м. Спасены девять человек.

Четыре года назад, в ночь на 4 февраля в 2019 году, в этом доме уже происходил крупный пожар. Тогда площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. СМИ сообщали, что возгорание началось в восьмикомнатной квартире дирижера Юрия Башмета.

В результате ЧП погибло восемь человек, в числе которых двое детей. При этом СМИ сообщили, что в ходе разбора завалов были найдены обгоревшие останки девятой жертвы. В столичном СК информацию об этом не подтвердили.

Источник в МЧС сообщал, что причиной пожара стало замыкание старой проводки между третьим и четвертым этажами.