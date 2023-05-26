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«Известия» показали работу робота-сапера «Уран» в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Робот-сапер «Уран» работает с помощью команд оператора через специальный пульт управления в зоне спецоперации. О том, как это происходит и чем хороша работа сапера, рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Передающая станция дистанционного управления имеет при себе основные, резервные каналы управления на случай потери связи машины на минном поле. Включается резервный канал, машина выводится на безопасное для обслуживания расстояние. Монитор для слежения работы и нательный пульт дистанционного управления», — рассказал оператор-сапер с позывным Тихий.

Устройство, которое располагается на шее, весит 7 кг, а вторая часть прибора, которую нужно носить за собой, тяжелее в два раза, добавил военнослужащий.

Боевой комплект «Уран» заезжает на поле с помощью пульта управления и своими жерновами вспахивает землю, уничтожая и взрывая все опасные предметы. Иногда мины расположены рядом друг с другом, поэтому сразу за первым взрывом может последовать другой. Оператор-сапер находится в отдалении, поэтому управляемая дистанционно машина выполняет свою работу бесперебойно.

По словам сапера, плотность минирования составляет метр в длину и два в ширину, поэтому человек не сможет в этом месте пройти или проехать. Попадаются как противопехотные мины, так и противотанковые.

Боевые действия на территории разминирования не ведутся больше года. Основные задачи сейчас — уберечь мирных граждан от опасных находок и обезопасить хотя бы одну полосу вдоль столбов, чтобы починить провода до ближайшего населенного пункта, передает корреспондент «Известий».

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Ранее, 18 мая, в ходе работ по разминированию в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли два сапера Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». 28-летний старший лейтенант Илья Глоба и 25-летний лейтенант Олег Сергеенко осуществляли работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи.

Еще ранее, 13 мая, саперы Центрального военного округа (ЦВО) разминировали часть дорог в зоне проведения спецоперации. Работа по зачистке местности от взрывоопасных предметов и веществ продолжается.

23 апреля саперы рассказали о практикуемом боевиками ВСУ дистанционном минировании местности. В ходе разминирования военнослужащие Западной группировки войск обезвредили порядка 200 мин в жилом квартале населенного пункта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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