В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России

Два сапера Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) в ходе работ по разминированию 18 мая, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

28-летний старший лейтенант Илья Глоба и 25-летний лейтенант Олег Сергеенко осуществляли работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи.

«Пиротехники имели огромный опыт, неоднократно выезжали на территории ДНР и ЛНР для выполнения задач по разминированию. Илья Глоба обезвредил более 3,5 тыс. ВОП, в том числе более 500 инженерных боеприпасов. Олег Сергиенко — более 2 тыс. ВОП, из них порядка 300 инженерных», — говорится в публикации.

За время работы в МЧС России сотрудники были награждены государственными и ведомственными наградами.

«Наши спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию. Коллеги уважали их за решительность, целеустремленность и личную порядочность. <…> Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким», — подчеркнул глава ведомства Александр Куренков.

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее, в октябре 2022 года, в Луганской Народной Республике (ЛНР) два сапера подорвались на мине во время спасения местного жителя в лесополосе в районе населенного пункта Лопаскино. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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