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Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении

«Известия» показали работу танкистов по укрепрайонам ВСУ на авдеевском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На авдеевском направлении танкисты 1-го Донецкого корпуса ведут огонь по укрепрайонам противника с закрытых огневых позиций. На месте работы российских танков побывал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Как отметил корреспондент, российские танки наносят удары по противнику с закрытых позиций, оказывая постоянное огневое воздействие.

Танкисты ВС РФ продолжают работать по цели даже после начала контрбатарейного огня. Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) промахнулась, и российские военнослужащие, выполнив боевую задачу, покинули свою огневую позицию.

«За спиной у меня танк Т-80. Мы машину обшили, усилили, навешали сами дополнительные КТЗ для городского боя. Думаю, они нам помогут, если выпустят снаряд РПГ. Эта защитная лента может уведет снаряд от башни», — рассказал военнослужащий 1-го Донецкого корпуса с позывным «Казах».

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Ранее, 15 мая, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как в окрестностях Донецка бойцы ВС РФ отражают атаки ВСУ танками Т-90.

В этот же день командир танка Т-72Б рассказал корреспонденту «Известий» Родиону Северьянову, который побывал на ремонтной базе 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса, о работе боевой машины на авдеевском направлении. По его словам, это очень выносливая техника, работает безотказно, а от вражеских попаданий танкисты всегда успевают уйти.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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