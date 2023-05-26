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Американскую лапшу Nissin потребовали изъять из продаж в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В РФ просят пресечь продажи американской лапши быстрого приготовления бренда Nissin Foods. Такое обращение в Роспотребнадзор направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Документ есть в распоряжении «Известий».

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Несмотря на запрет на ввоз и реализацию этой продукции в России, ее можно найти в интернет-магазинах, говорится в обращении.

«Руководствуясь опубликованной Роспотребнадзором информацией о приостановлении ввоза и обращения пищевой продукции производства Nissin Foods (USA) Cо, ОПИ в порядке общественного контроля за соблюдением прав потребителей провела мониторинг предложений, размещенных на сайтах крупнейших российских товарных агрегаторов», — говорится в документе.

В нем сообщается, что во время проверки были установлены и зафиксированы факты повсеместной реализации данной продукции. При этом на упаковке товара либо не было информации о наличии ГМО, либо говорилось, что генетически модифицированной сои там нет. Как считают в ОПИ, тем самым продавцы и агрегаторы грубо нарушили закон «О защите прав потребителей». В частности, право граждан на надлежащую информацию о товаре, в том числе о наличии компонентов, полученных с применением ГМО.

Кроме того, речь идет о нарушении технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», которым установлен запрет использовать при производстве линии ГМО, не прошедшие государственную регистрацию.

«Дело в том, что в этой продукции был обнаружен один из видов генно-модифицированной сои, который нельзя применять в России, так как он не зарегистрирован в стране, а вред его для здоровья не изучен», — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пуд сои: американскую лапшу просят изъять из продаж в России

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