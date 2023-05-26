Пуд сои: американскую лапшу просят изъять из продаж в России

Роспотребнадзор просят немедленно запретить продажу американской лапши бренда Nissin из-за возможного наличия в ней генетически модифицированной сои. Такое обращение направила «Общественная потребительская инициатива». Там обнаружили, что, несмотря на запрет службы на ввоз и торговлю, этот товар есть в наличии на многих маркетплейсах. Опасения общественников из-за товаров с ГМО разделяют в комитете Госдумы по здравоохранению. Чтобы избежать вреда для здоровья, депутаты советуют россиянам питаться экологически чистыми продуктами с грядки.

Нарушили запрет

В РФ просят пресечь продажи американской лапши быстрого приготовления бренда Nissin (японская Nissin основала в 1970 году дочернюю компанию Nissin Foods (USA) Co. Inc. — «Известия»). Такое обращение в Роспоребнадзор направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Документ есть в распоряжении «Известий». Несмотря на запрет на ввоз и реализацию этой продукции в России, ее можно найти в интернет-магазинах, говорится в письме.

«Руководствуясь опубликованной Роспотребнадзором информацией о приостановлении ввоза и обращения пищевой продукции производства Nissin Foods (USA) Cо, ОПИ в порядке общественного контроля за соблюдением прав потребителей провела мониторинг предложений, размещенных на сайтах крупнейших российских товарных агрегаторов», — говорится в документе.

В нем сообщается, что во время проверки были установлены и зафиксированы факты повсеместной реализации данной продукции. При этом на упаковке товара либо не было информации о наличии ГМО, либо говорилось, что генетически модифицированной сои там нет.

Как считают в ОПИ, тем самым продавцы и агрегаторы грубо нарушили закон «О защите прав потребителей». В частности, право граждан на надлежащую информацию о товаре, в том числе о наличии компонентов, полученных с применением ГМО.

Кроме того, речь идет о нарушении технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», которым установлен запрет использовать при производстве линии ГМО, не прошедшие государственную регистрацию.

— Дело в том, что в этой продукции был обнаружен один из видов генно-модифицированной сои, который нельзя применить в России, так как он не зарегистрирован в стране, а вред его для здоровья не изучен, — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

Справка «Известий» В России действует запрет на выращивание и разведение генно-модифицированных организмов (ГМО) и продукции, за исключением проведения экспертиз и научно-исследовательских работ. Закон, который устанавливает эти требования, президент Владимир Путин подписал летом 2016 года. Согласно документу, импортерам товаров с ГМО будет необходимо пройти государственную регистрацию. При этом в законе прописали обязательную маркировку таких продуктов. Документ также предусматривает административную ответственность за использование ГМО с нарушениями разрешенных условий. За это могут грозить штрафы в размере от 10 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тыс. рублей для юрлиц.

«Принимая во внимание вышеизложенное, просим принять меры по скорейшему пресечению реализации указанной продукции», — говорится в документе ОПИ.

— Согласно законодательству, потребитель имеет право знать информацию о товаре, который он покупает. Если это нарушается, то продажа такого изделия недопустима. Хотя в данном случае именно потенциальный вред для здоровья человека стал причиной решения Роспотребнадзора об установлении такого запрета, — пояснил Олег Павлов.

«Известия» направили запросы продавцам, которые, согласно данным ОПИ, реализуют эту продукцию.

Неизученная соя

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что в настоящее время обращение ОПИ к ним поступило и находится на рассмотрении специалистов.

«В случае подтверждения фактов, указанных в обращении, будут приняты соответствующие меры», — пояснили в пресс-службе.

Роспотребнадзор летом 2022 года принял решение о приостановке ввоза и запрете реализации в России продукции Nissin Foods (USA) Cо. Служба сообщила об обнаружении в ней трансгенной сои линий GTS-3-2, A2704-12, A5547-127, MON87708, MON89788, FG72 в количестве более 0,9% каждая, а также незарегистрированной на территории России линии ГМО сои DAS-44406-06 в количестве более 0,5%.

— Современная наука говорит о том, что ГМО в принципе не безвредны для человека, хотя это необходимость пищевой индустрии — модифицировать те или иные растения, чтобы они давали больше урожая и, соответственно, приносили больше прибыли, — пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, всегда лучше есть натуральные плоды с грядки и экопродукты. Если же на маркетплейсах реализуются товары с ГМО, которые запрещены в России, то Роспотребнадзор должен принимать самые оперативные и жесткие меры для решения этого вопроса, уверен парламентарий.

Ученый-биолог Ирина Ермакова это мнение разделяет. По ее словам, вся продукция с ГМО опасна, несмотря на то, что среди нее есть разрешенная к продаже. Существуют исследования, которые доказали ее вред для здоровья.

— Измененные гены обнаруживали в ДНК клеток разных органов животных, которым в корм добавляли генно-модифицированные сою, картофель, кукурузу, горох и другие. У животных наблюдались патологические изменения во внутренних органах, — пояснила эксперт.



По ее словам, все технологии с применением генной инженерии пока несовершенны. То, что в России сегодня есть проблема бесплодия, это как раз результат появления в 1990-х такой генно-модифицированной продукции, считает Ирина Ермакова.