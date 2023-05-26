Названы районы Москвы с самой высотной и малоэтажной застройкой

Эксперты посчитали среднее количество этажей в новостройках столицы и составили рейтинг самых «высоких» и «низких» районов, а также назвали средние цены на жилье там. «Известия» ознакомились с исследованием «Яндекс Недвижимости».

Так, стоимость жилья в Ростокино, где самые высокие новостройки, составляет порядка 32,5 млн рублей.

«Следующие по высотности районы Москвы после Ростокино — Пресненский (ЦАО) и Бутырский (СВАО). Здесь в новостройках среднее количество этажей — 32, квартиры в первом стоят порядка 80 млн, в последнем — 14 млн рублей», — рассказали эксперты.

Также в топе оказались Строгино (СЗАО) и Обручевский (ЮЗАО) районы — по 29 этажей, а также Ховрино (САО), Гольяново (ВАО), Хорошево-Мневники (СЗАО), Царицыно (ЮАО), Печатники (ЮВАО) и Раменки (ЗАО) — по 26 этажей. Здесь жилье в новостройках стоит от 10 до 36 млн рублей, сообщили аналитики.

По данным специалистов, самые низкие новостройки столицы располагаются в отдаленных районах города: поселения Новофедоровское (ТАО), Раево (СВАО) — по три этажа, поселения Марушкинское (НАО) и Рогово (ТАО) — по четыре этажа. Средняя цена на жилплощадь в этих локациях составляет порядка 6 млн рублей.

«Большинство новостроек Москвы (40%) имеет от 10 до 17 этажей. Меньше всего в городе новостроек высотой 25 и более этажей. При этом в Москве таких домов в четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге. Также наименьшую долю занимают строения с тремя этажами и ниже», — добавили аналитики.

Ранее в мае аналитики «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что за год средняя стоимость студий в новостройках России снизилась на 6% — с 4,8 до 4,5 млн рублей за объект, или с 183 до 172 тыс. рублей за 1 кв. м. В частности, в Москве стоимость упала на 6% — с 7,9 до 7,4 млн рублей.