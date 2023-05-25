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Общество
Пугачева задолжала более 50 тыс. рублей за аренду земельного участка
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Пугачева задолжала более 50 тыс. рублей за аренду земельного участка

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Тверской суд Москвы рассмотрит иск к певице Алле Пугачевой на сумму более 50 тыс. рублей за неуплату аренды земельного участка. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Истцом по делу выступает комитет по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

«Зарегистрировано исковое заявление о взыскании задолженности за неуплату аренды земельного участка на сумму 44,8 тыс. рублей в период с 01.04.21 по 31.12.22 и пеней в размере 6,6 рубля за период с 16.06.21 по 11.03.23», — сказали в пресс-службе.

Как узнали «Известия», речь идет об участке в районе деревни Бережки в Подмосковье.

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12 мая сообщалось, что Пугачева, приезжавшая в Россию из Израиля на похороны модельера Валентина Юдашкина, снова покинула страну. Похороны состоялись 6 мая на столичном Троекуровском кладбище.

Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Максима Галкина) покинула Россию и улетела в Израиль после начала проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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