В Адыгее из-за сильных дождей река смыла переправу

Река вышла из берегов и смыла мост на подъезде к Майкопу в Адыгее. Уровень воды поднялся из-за сильных дождей, передает телеканал «Известия». По прогнозу, осадки не прекратятся до конца недели. Движение через реку перекрыто, дорожники восстанавливают переправу и планируют закончить работы к концу дня. Водителей предупредили, что объехать участок можно через город Курганинск.

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