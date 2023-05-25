Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации
Армия
ВС РФ уничтожили до 270 украинских военных на донецком направлении
Общество
Карантин из-за кори ввели в МГИМО
Мир
На Украине лишили генсека СССР Брежнева звания почетного гражданина Киева
Политика
Песков заявил о поддержке США террористического режима Киева де-юре и де-факто
Экономика
Правительство РФ подготовило Концепцию технологического развития до 2030 года
Мир
Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии
Происшествия
Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Пантелеймоновке в ДНР
Мир
В Норвегии призвали не приближаться к «российскому киту-шпиону»
Мир
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области
Мир
Киевская область и еще семь регионов Украины частично обесточены
Авто
Дилерские центры китайского бренда Hongqi откроются в России в июне

В России начались продажи спортивного купе Nissan Z

0
Фото: Nissan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В салонах российских дилеров появились спортивные купе Nissan Z 2023 года. Цены на спорткар начинаются от 8,5 млн рублей, сообщает 25 мая «Газета.Ru».

Автомобили продаются в Новосибирской области. Дилеры предлагают как праворульные, предназначенные для японского рынка версии, так и Nissan с рулем, расположенным слева.

Актуальная версия Nissan Z поставляется с битурбодвигателем компоновки V6 и объемом 3 л. Силовая установка автомобиля развивает 405 л.с. Предлагаемые российские дилерами заднеприводные купе продаются в версии с механической коробкой передач.

Интерьер Nissan Z оборудован дисплеем приборной панели и 8-дюймовым сенсорным экраном системы мультимедиа. Также автомобиль предлагает покупателю однозонный климат-контроль, передние и задние парктроники и разнообразные системы активной и пассивной безопасности, в том числе систему автоматического торможения.

Российским покупателям предлагают приобрести Nissan Z в спортивной версии Perfomance со спойлером, дифференциалом с дисковой блокировкой и заточенной под лучшую управляемость подвеской.

Системный взгляд: у каких автомобилей самые лучшие мультимедийки
Хорошая мультимедиа определят покупку автомобиля

3 ноября 2022 года компания Nissan Motor официально представила на американской выставке тюнинга Sema-2022 гоночное купе Z GT4, которое дебютирует в кольцевых гонках с 2024 года.

Новинка создана заводским спортивным подразделением Nismo, которое подготовило машину для кольцевых гонок по техническому регламенту GT4. Машины, принимающие участие в этих соревнованиях, в наибольшей степени приближены к серийным дорожным автомобилям.

Nissan Z GT4 оснащен трехлитровым бензиновым V6 мощностью 450 л.с. в паре со спортивной секвентальной коробкой передач. Купе получило доработанную под гонки подвеску, новые колеса с гоночными покрышками, а также автомобилю модернизировали аэродинамику, снабдив машину необходимыми системами безопасности. В салон Z GT4 установлены спортивные сиденья, мультифункциональный руль и другие гоночные аксессуары.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023