В России начались продажи спортивного купе Nissan Z

В салонах российских дилеров появились спортивные купе Nissan Z 2023 года. Цены на спорткар начинаются от 8,5 млн рублей, сообщает 25 мая «Газета.Ru».

Автомобили продаются в Новосибирской области. Дилеры предлагают как праворульные, предназначенные для японского рынка версии, так и Nissan с рулем, расположенным слева.

Актуальная версия Nissan Z поставляется с битурбодвигателем компоновки V6 и объемом 3 л. Силовая установка автомобиля развивает 405 л.с. Предлагаемые российские дилерами заднеприводные купе продаются в версии с механической коробкой передач.

Интерьер Nissan Z оборудован дисплеем приборной панели и 8-дюймовым сенсорным экраном системы мультимедиа. Также автомобиль предлагает покупателю однозонный климат-контроль, передние и задние парктроники и разнообразные системы активной и пассивной безопасности, в том числе систему автоматического торможения.

Российским покупателям предлагают приобрести Nissan Z в спортивной версии Perfomance со спойлером, дифференциалом с дисковой блокировкой и заточенной под лучшую управляемость подвеской.

3 ноября 2022 года компания Nissan Motor официально представила на американской выставке тюнинга Sema-2022 гоночное купе Z GT4, которое дебютирует в кольцевых гонках с 2024 года.

Новинка создана заводским спортивным подразделением Nismo, которое подготовило машину для кольцевых гонок по техническому регламенту GT4. Машины, принимающие участие в этих соревнованиях, в наибольшей степени приближены к серийным дорожным автомобилям.

Nissan Z GT4 оснащен трехлитровым бензиновым V6 мощностью 450 л.с. в паре со спортивной секвентальной коробкой передач. Купе получило доработанную под гонки подвеску, новые колеса с гоночными покрышками, а также автомобилю модернизировали аэродинамику, снабдив машину необходимыми системами безопасности. В салон Z GT4 установлены спортивные сиденья, мультифункциональный руль и другие гоночные аксессуары.