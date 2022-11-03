Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле заявили об отсутствии дискуссии по отмене моратория на смертную казнь
Мир
РФ примет решение о продлении зерновой сделки после оценки ее эффективности
Интернет
В России впервые подключились к сети 5G через спутник
Мир
Аваков признался пранкерам в нежелании киевских властей исполнять «формулу Штайнмайера»
Мир
Россия возобновила инспекцию судов в координационном центре в Стамбуле
Армия
В ЛНР сообщили о разгроме группы ВСУ в составе 200 человек
Мир
На Украине назвали «людьми доброй воли» атаковавших суда Черноморского флота
Мир
Глава МИД Иордании призвал соблюдать интересы России в ситуации с Украиной
Мир
Газета Le Figaro усомнилась в реальности «возвращения» Украиной Крыма
Общество
Силовики задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба
Мир
Лавров заявил об отсутствии результата по разблокировке зерна и удобрений РФ
Мир
В Сеуле выписали из больницы пострадавшую при давке россиянку

Nissan представила гоночное купе Z в варианте GT4

0
Фото: Nissan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Nissan Motor официально представила на американской выставке тюнинга Sema-2022 гоночное купе Z GT4, которое дебютирует в кольцевых гонках с 2024 года. Об этом 3 ноября сообщил журнал Car and driver.

Где-то за городом, очень недорого: завод Nissan в Ленобласти продан НАМИ
Что будет с автомобильным кластером под Санкт-Петербургом

Новинка создана заводским автоспортивным подразделением Nismo, которое подготовило машину для кольцевых гонок по техническому регламенту GT4. Машины, принимающие участие в этих соревнованиях, в наибольшей степени приближены к серийным дорожным автомобилям.

Nissan Z GT4 оснащен трехлитровым бензиновым V6 мощностью 450 л.с., который сагрегатирован со спортивной секвентальной коробкой передач. Купе получило доработанную под гонки подвеску, новые колеса с гоночными покрышками, а также автомобилю модернизировали аэродинамику, снабдив машину необходимыми системами безопасности. В салон Z GT4 установлены спортивные сиденья, мультифункциональный руль и другие гоночные аксессуары.

Издание подчеркнуло, что число 23 в круге «восходящего солнца» на капоте, является отсылкой к гоночным ливреям Nissan 70-х годов. Поставки автомобилей клиентам запланированы на вторую половину 2023 года, а гоночный дебют новинки намечен на сезон-2024.

17 октября стало известно, что заводом Nissan в Санкт-Петербурге, возможно, станет управлять КамАЗ, хотя эксперты предположили, что могут быть и конкуренты. В качестве одного из вариантов для загрузки работой завода Nissan называют сотрудничество с китайской FAW.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022