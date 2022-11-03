Nissan представила гоночное купе Z в варианте GT4

Компания Nissan Motor официально представила на американской выставке тюнинга Sema-2022 гоночное купе Z GT4, которое дебютирует в кольцевых гонках с 2024 года. Об этом 3 ноября сообщил журнал Car and driver.

Новинка создана заводским автоспортивным подразделением Nismo, которое подготовило машину для кольцевых гонок по техническому регламенту GT4. Машины, принимающие участие в этих соревнованиях, в наибольшей степени приближены к серийным дорожным автомобилям.

Nissan Z GT4 оснащен трехлитровым бензиновым V6 мощностью 450 л.с., который сагрегатирован со спортивной секвентальной коробкой передач. Купе получило доработанную под гонки подвеску, новые колеса с гоночными покрышками, а также автомобилю модернизировали аэродинамику, снабдив машину необходимыми системами безопасности. В салон Z GT4 установлены спортивные сиденья, мультифункциональный руль и другие гоночные аксессуары.

Издание подчеркнуло, что число 23 в круге «восходящего солнца» на капоте, является отсылкой к гоночным ливреям Nissan 70-х годов. Поставки автомобилей клиентам запланированы на вторую половину 2023 года, а гоночный дебют новинки намечен на сезон-2024.

17 октября стало известно, что заводом Nissan в Санкт-Петербурге, возможно, станет управлять КамАЗ, хотя эксперты предположили, что могут быть и конкуренты. В качестве одного из вариантов для загрузки работой завода Nissan называют сотрудничество с китайской FAW.