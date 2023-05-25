В офисе Зеленского прокомментировали слова Орбана о невозможности победы Киева

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква раскритиковал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев не сможет победить Россию на поле боя.



В беседе с журналистами агентства Bloomberg в четверг, 25 мая, Жовква, заявил, что не знает, когда глава венгерского правительства стал «очень хорошим военным экспертом».



«Может, я что-то пропустил. Может, премьер (Венгрии. — Ред.) стал очень хорошим военным экспертом и знает потенциал украинских Вооруженных сил, и, может, очень-очень хорошо знает потенциал российских Вооруженных сил», — высказался он.



Во вторник, 23 мая, Орбан, выступая на Катарском экономическом форуме, заявил, что Украина не сможет одержать победу в военном конфликте и призвал к проведению мирных переговоров.

24 мая в Киеве заявили о начале отдельных операций в рамках контранаступления. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

О готовящемся контрнаступлении ВСУ стало известно весной этого года. С тех пор европейские страны, а также США начали активно наращивать военную помощь Киеву. При этом из-за возросшего давления на Украину ряд политиков считает, что в случае поражения страна потеряет многих «союзников».

Вместе с тем российский военнослужащий 23 мая рассказал «Известиям» о провале контрнаступления ВСУ в ЛНР. По его словам, российские военные не дают боевикам перехватить инициативу. Таким образом, все попытки националистов прорвать оборону России носят очаговый характер и зачастую заведомо обречены на провал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.