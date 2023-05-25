В ГД назвали популистским решение ЕС продлить отмену тарифов на экспорт с Украины

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов 25 мая прокомментировал продление Евросоюзом (ЕС) на год отмены всех квот и тарифов на экспорт с Украины, за исключением остающегося под запретом экспорта зерна в сопредельные страны ЕС.

«Это очередное политическое, популистское действие, потому что все понимают, что в сегодняшних условиях маловероятно, что Украина производит какие-то значимые объемы товаров. Это такое действие, которое фактически пользы не приносит. ЕС делает вид, что он тем самым помогает Украине», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

2 мая стало известно, что Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до 5 июня 2023 года. При этом разрешен транзит зерна в другие страны Евросоюза. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Эти зерновые культуры запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

В апреле агентство Reuters сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на переговорах с замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом призвали ЕС временно запретить импорт молока и птицы с Украины.

В прошлом году ЕС разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно. В феврале 2023 года в совместном заявлении участников саммита ЕС – Украина отмечалось, что Европейский союз вывез в 2022 году с Украины 45 млн т зерна по суше и речным путем и намерен продолжить эту практику в текущем году.