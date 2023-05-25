Юрист дал советы столкнувшимся с агрессией за границей российским туристам

В случае конфликта на национальной почте во время отдыха за границей российским туристам следует обратиться за помощью в полицию, консульство или же к гиду. При этом рассчитывать на компенсацию со стороны туроператора в большинстве случаев не стоит, рассказал «Известиям» 25 мая юрист Алексей Гавришев.

Он отметил, что при конфликтных ситуациях россиянам на отдыхе рекомендуется обращаться к местным полицейским, однако может возникнуть языковой барьер. Поэтому лучше обзавестись переводчиком, чтобы избежать недопонимания.

«Лучше, если будут свидетели или какие-либо фото- и видеодоказательства, поскольку может произойти так, что местная полиция не захочет разбираться, кто виноват и в чем причина. Если же турист понимает, что полиция неохотно занимается разбирательством, то тогда следует обратиться за помощью в консульство», — добавил Гавришев.

Он также обратил внимание на то, что обычно в отелях должен находиться кто-то из сотрудников туроператоров или гид, к которым также можно обратиться за помощью. Однако, по его словам, в большинстве случаев рассчитывать на компенсацию со стороны туроператоров не стоит.

«Серьезной проблемой является то, что, если права человека были нарушены другим туристом из-за разжигания национального конфликта, то в таких случаях трудно рассчитывать на компенсацию, поскольку туроператоры обычно не предусматривают в договоре компенсацию за подобные случаи», — отметил юрист.

Несколькими днями ранее обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас написал, что польские туристы устроили «пляжно-барные войны» с россиянами на турецких курортах. В своей статье он рассказал, как «польские гусары» отказывались играть с русскими в волейбол и даже совершали на них «атаки в турецких барах».

В конце декабря прошлого года первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир Поздоровкин рассказал «Известиям», что проживающие за границей россияне направили около 11 тыс. жалоб на притеснения за рубежом в этом году.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров призвал усилить поддержку россиян за рубежом из-за беспрецедентной русофобии.