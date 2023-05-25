Военный эксперт назвал цель возможной провокации ВСУ в Харькове

Киеву нужно подогреть остывающий на Западе интерес к украинской теме. Об этом 25 мая «Известиям» заявил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя информацию о том, что Украина может готовить провокацию с подрывом в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, чтобы потом обвинить в этом РФ.

«Сейчас идет охлаждение интереса у европейских политиков, у европейских государств, у общественных деятелей, у населения. Запад начинает отходить от украинской темы. Киевскому режиму надо как-то всколыхнуть западную общественность, и данная провокация, конечно, была бы им на руку», — сказал эксперт.

Ранее в этот день ФСБ сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики в РФ, которые готовили спецслужбы Украины. Отмечалось, что в преддверии празднования Дня Победы участники диверсионно-террористической группы пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи, что привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению работы АЭС.

В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.