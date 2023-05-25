Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ назвали присутствие миротворцев в Приднестровье гарантией мира
Мир
МИД Швеции выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из России
Общество
Серебряные медали вернутся в российские школы в следующем году
Политика
Путин заявил об успешном сотрудничестве стран ЕАЭС
Мир
В Одесской области решили снести памятник Зое Космодемьянской
Мир
В США заявили об уязвимости F-16 перед авиацией РФ при их передаче Украине
Политика
В Госдуме назвали амбиции западных стран причиной украинского кризиса
Мир
Суд в Чехии отменил оправдательный приговор россиянину Франчетти
Мир
Неизвестный с ружьем и ножом ранил четырех человек в Японии
Политика
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Общество
Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС
Авто
Бывшее российское представительство Mercedes-Benz объявило о ребрендинге
Сюжет:

Военный эксперт назвал цель возможной провокации ВСУ в Харькове

Военный эксперт Кнутов: Киеву нужно подогреть остывающий на Западе интерес к Украине
0
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киеву нужно подогреть остывающий на Западе интерес к украинской теме. Об этом 25 мая «Известиям» заявил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя информацию о том, что Украина может готовить провокацию с подрывом в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, чтобы потом обвинить в этом РФ.

«Сейчас идет охлаждение интереса у европейских политиков, у европейских государств, у общественных деятелей, у населения. Запад начинает отходить от украинской темы. Киевскому режиму надо как-то всколыхнуть западную общественность, и данная провокация, конечно, была бы им на руку», — сказал эксперт.

Запой или кома: куда пропал главком ВСУ Залужный
Эксперты перечислили версии и последствия исчезновения генерала

Ранее в этот день ФСБ сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики в РФ, которые готовили спецслужбы Украины. Отмечалось, что в преддверии празднования Дня Победы участники диверсионно-террористической группы пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи, что привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению работы АЭС.

В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023