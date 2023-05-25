Эксперты назвали основные действия при потере банковской карты

В случае потери банковской карты необходимо сразу же обратиться в кредитную организацию для того, чтобы карту заблокировали, рассказали «Известиям» эксперты.

«Если на смартфон установлено приложение, блокировку можно организовать несколькими кликами. Если нет мобильного приложения, то сделать это можно в личном кабинете на сайте банка. Можно заблокировать карту, позвонив на горячую линию банка. На крайний случай — приехать в отделение банка с паспортом и оформить блокировку. Некоторые банки разрабатывают системы таких экстренных действий через SMS. Желательно, знать, что именно предусмотрено в вашем конкретном банке», — отметила старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

После блокировки придется ждать перевыпуска новой карты или снять наличные со счета через кассу кредитной организации, добавила она.

При этом, если с потерявшейся карты кто-то неизвестный снял деньги, то нужно сообщить об этом кредитной организации. Как уточнила эксперт, чем быстрее это сделать, тем больше шансов на успех в оспаривании этой операции. У клиента есть один день с момента, как банк сообщил о трансакции.

В то же время руководитель ипотечно-консультационного центра «Финанчконсалтинг» Елена Молокова рассказала, что при общении с представителем банка необходимо указывать точные даты и суммы, насколько это возможно. Также следует заполнить форму заявления на возврат средств.

«Вы можете сделать это (заполнить форму. — Ред.) онлайн, по электронной почте или лично в банковском отделении. Если возможно, подготовьте доказательства, что вы не совершали трансакции, например распечатки электронных писем или показания свидетелей, которые находились рядом с вами в момент снятия денег. Не забывайте, что быстрое реагирование и своевременное уведомление банка помогут минимизировать потери и повышают шансы на возврат средств», — отметила Молокова.

На возврат денег есть шанс, если банк не сможет доказать, что клиент нарушил требования безопасности хранения карты и информационной безопасности, добавила Хрусталева.

«Желательно в заявлении отразить, что вы не хранили коды доступа к карте вместе с картой, не называли никакие персональные данные мошенникам, не вводили информацию по карте на подозрительных сайтах, не оставляли вещи с незнакомыми людьми — не совершали ничего, повышающего риски кражи», — объяснила она.

Также можно обратиться с заявлением в полицию и попросить возбудить уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (статья о краже), уточнил адвокат Константин Кудряшов.

«К заявлению желательно приложить выписку с банковского счета со сведениями об операциях о списании у вас денежных средств — это сэкономит полиции массу времени, облегчит возбуждение уголовного дела и поиск человека, укравшего у вас деньги», — посоветовал он.

Сотрудник полиции обязан зарегистрировать заявление и выдать талон-уведомление, добавила руководитель бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» Вера Каллистратова. Копию этого талона можно приложить к заявлению для банка.

«Если вор расплатился, скажем, в супермаркете, то вряд ли магазин вернет вам деньги. Остается искать злоумышленника и взыскивать средства с него. А еще не все трансакции проходят быстро и часто, если вовремя среагировать, перевод средств можно остановить. Иногда банки отказываются вернуть средства на счет с первого раза, тогда вы можете обратиться в суд и решить вопрос там. Чаще всего суды встают на сторону потерпевших», — сказала эксперт.

Кроме того, она рекомендовала родителям объяснять своим детям, что если они нашли банковскую карту, то ни в коем случае нельзя идти в магазин и тратить чужие средства.

Юрист Иван Соловьев 23 января рассказал в интервью Sputnik, как поступить с найденной банковской картой. Так, он подчеркнул, что нельзя совершать перевод и снятие денег, так как это будет считаться кражей. Наказание за использование чужой карты в зависимости от суммы украденного предусматривает лишение свободы на срок от двух лет и больше. При такой находке в общественном месте ее следует передать администратору магазина или ресторана, где она была обнаружена. Если карту нашли на улице, нужно позвонить в банк, который ее выпустил, и сообщить о произошедшем.