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Юрист рассказал о действиях при обнаружении чужой банковской карты

Юрист Соловьев: найдя чужую банковскую карту, не стоит самостоятельно искать владельца
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Фото: Global Look Press/Artem Sobolev
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев 23 января рассказал, как поступить с найденной банковской картой.

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В интервью радио Sputnik он объяснил, что при находке чужой банковской карты необходимо действовать так, как если бы у вас в руках был чужой кошелек. Соответственно, нельзя ею ничего оплачивать или переводить на нее деньги с целью привлечения внимания владельца к факту пропажи. По словам юриста, при любой операции с найденной картой по закону вы совершите кражу.

«Кроме того, если злоумышленники сняли какую-то сумму с этой карты до вас, вам будет сложно доказать, что это сделали не вы», — подчеркнул Соловьев.

При этом наказание за использование чужой карты в зависимости от суммы украденного предусматривает лишение свободы на срок от двух лет и больше. Количество злоумышленников, воспользовавшихся картой, также влияет на размер наказания. В таком случае оплата покупок по найденной карте может расцениваться уже как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, где сроки выше. Однако, по словам Соловьева, суд может в первый раз назначить и условный срок.

Юрист посоветовал в случае обнаружения чужой банковской карты как можно быстрее от нее избавиться. При находке карты в общественном месте ее следует передать администратору магазина или ресторана, где она была обнаружена. Если нашли карту на улице, позвоните в банк, который ее выпустил, и сообщите о находке. Более оптимальным вариантом будет обращение с этим вопросом в ближайшее отделение банка.

Ранее, 7 января, заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич рассказал, что делать с ошибочным переводом денег на карту. По его словам, если перевод пришел не от мошенников, в ближайшее время отправитель поймет, что допустил ошибку и оформит возврат через банк. Поэтому при растрате переведенных средств или отказе их возвращать вас смогут обвинить в краже. Он также посоветовал обратиться в банк и сообщить об ошибке, для этого необходимо оставить заявку на возврат денежных средств на счет отправителя.

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