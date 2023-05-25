Инсталляции в виде силуэтов пропавших детей установят в Ульяновске

В Ульяновске установят черные инсталляции в виде силуэтов пропавших детей. Это произойдет 25 мая, когда в России отмечается Международный день пропавших детей.

Традиционно к этому дню волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» готовят мероприятия, чтобы обратить внимание на эту проблему, напомнить, что дети пропадают достаточно быстро, фактически после них остается только тень, пишет ulpravda.ru.

Глава регионального отделения «ЛизаАлерт» Алексей Кольцов рассказал агентству, что организация старается привлечь внимание к поискам детей, проблеме их пропажи, незащищенности от похищений или других ситуаций, возникающих когда дети оказываются одни на улице.

Черные инсталляции можно увидеть в период с 25 мая по 1 июня на территории парка Победы в Ульяновске. Кроме того, в четверг в 18:00 волонтеры организуют в парке Победы для малышей мастер-классы и расскажут, что делать, если потерялся, как себя вести и к кому обращаться за помощью. Летом организация планирует совместно с городским управлением по делам молодежи транслировать видеоподкасты на улицах Ульяновска.

Ранее, в начале января, в МВД сообщили, что за девять месяцев 2022 года сотрудники полиции объявили в розыск 994 несовершеннолетних. Это меньше, чем за аналогичный период прошлых лет: в 2021 году за девять месяцев в розыск объявляли 1012 детей, в 2020-м — 1213, в 2019 году — 1567.