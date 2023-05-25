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Военный эксперт заявил о возможной подготовке НАТО к войне с Россией

Военный эксперт Леонков заявил о возможной подготовке НАТО к войне с Россией
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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НАТО открыто говорит, что готовится к войне с Российской Федерацией. Об этом 25 мая «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом он прокомментировал статью немецкой газеты Bild о том, что учения НАТО Air Defender 2023 под эгидой Германии призваны продемонстрировать России боеготовность блока.

Леонков отметил, что Североатлантический альянс и ранее проводил учения с антироссийскими сценариями, поэтому в информации издания нет ничего сенсационного.

«Руководители блока НАТО открытым текстом говорят, что они готовятся к войне с РФ. Об этом говорит и наш министр обороны [Сергей Шойгу]: с той стороны военные готовятся. И это не пустые слова, а можно сказать, клинический факт. Раньше они это отрицали, завуалированно говорили, а сейчас они не стесняются. Раньше у них была политика так называемого сдерживания, они говорили, что будут демонстрировать что-то России. А теперь они не демонстрируют, а говорят о том, что они будут дальше делать. То есть, уже есть целеполагание», — сказал он.

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16 мая минобороны Швеции сообщило, что военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) пройдут на севере Европы с 29 мая по 9 июня. Участие в учениях ВВС примут Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

10 мая пресс-служба министерства национальной обороны Румынии также сообщила об учениях НАТО Saber Guardian 23. В них примут участие 10 тыс. румынских солдат, а также военные из 13 стран альянса.

В марте в озвученном после переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина их совместном заявлении отмечалось, что Россия и Китай настаивают на том, чтобы НАТО строго соблюдало оборонительный характер своей организации.

Ранее, в начале декабря 2022 года, Путин отмечал, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

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