В Донецке 2 тыс. абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ

В Донецке 2 тыс. абонентов остались без света из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин 25 мая.

По его словам, из-за обстрелов обесточено 20 трансформаторных подстанций в поселке Александровка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Без электроснабжения остались 2 тыс. абонентов», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Накануне источник «Известий» сообщил, что в Донецке сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В городе прогремело около пяти взрывов.

Ранее, 23 мая, Кулемзин заявил, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков Кировского района города пострадала девочка, ее увезли в больницу. Вместе с тем глава города сообщил о ранении 38-летнего мужчины в результате обстрела Петровского района Донецка.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.