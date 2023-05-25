Военный эксперт не увидел перспектив для активности ВСУ на фронте

Контрнаступление — пиар-акция, которая отработала свои дивиденды, поэтому сейчас о ней все забыли. Об этом 25 мая «Известиям» заявил бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сегодня новый информационный повод — поставка Украине самолетов. И вся масса западных СМИ перевернулась на 180 градусов, начали говорить о возможности поставок F-16, что будет, если их поставить, про контрнаступление все забыли. Я думаю, что акция отработала свои дивиденды, деньги какие-то [президент Украины Владимир] Зеленский получил. Да, на фронте тяжело, есть враг, он силен, но той активности, которую он предполагал, пока нет, и в ближайшее время я ее не предвижу», — сказал эксперт.

Накануне советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Вооруженные силы Украины уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления.

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Истребители не будут релевантны для предстоящего контрнаступления, подчеркнул он.

Тогда же начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что у страны есть необходимый минимум для начала наступления, однако этого недостаточно для успеха.

О готовящемся контрнаступлении ВСУ стало известно весной этого года. С тех пор европейские страны, а также США начали активно наращивать военную помощь Киеву. При этом из-за возросшего давления на Украину ряд политиков считает, что в случае поражения страна потеряет многих «союзников».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.