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Российские артиллеристы уничтожили здание с боевиками и гараж с техникой ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские артиллеристы на авдеевском направлении уничтожили здание, где проживали украинские военные, а также гараж с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 мая сообщил источник «Известий».

Отмечается, что боевики пренебрегли мерами безопасности и попали в поле зрения российского беспилотника, когда перегружали боекомплект. Понаблюдав за ними, российские военнослужащие обнаружили позиции противника.

После подтверждения целей здание, где скрывались националисты, и гараж с их военной техникой были уничтожены артиллерией 87-го отдельного стрелкового полка.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев рассказал, что российские бойцы за сутки поразили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области. Были также уничтожены склад горюче-смазочных материалов противника и минометный расчет.

До этого, 24 мая, подразделения Южной группировки войск сорвали три атаки штурмовых групп украинских военных в районе Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново.

23 мая в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) были уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ. Всего за сутки на данном направлении ликвидировано до 375 военнослужащих ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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