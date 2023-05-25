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Юрист предупредил о новом способе обмана россиян

Юрист Соловьев: мошенники начали использовать видеосвязь, чтобы втереться в доверие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев 25 мая рассказал, что мошенники начали использовать видеосвязь, чтобы втереться в доверие.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что из-за осведомленности людей о схемах обманах и уловках злоумышленники не только запугивают россиян санкциями за прерванный разговор, но и предлагают переключиться на видеосвязь с целью убедиться в «искренности» их намерений.

Как уточнил Соловьев, мошенники проводят видеозвонки из офисов, надевая рубашку и галстук. Они вновь представляются, говорят, что личные данные жертвы использованы при попытке взять кредит и предлагает сотрудничать в выявлении злоумышленников. Далее идет стандартная схема: данные карты, счетов, «верификация», кредит, потеря всех денег.

По словам юриста, как правило, мошенники звонят по видеосвязи в мессенджерах. При этом сотрудники правоохранительных органов и банков не используют такие виды связи с гражданами.

«Но если уж вышли на связь с таким абонентом, не забудьте сделать скрин с экрана. Фото негодяя пригодится при возбуждении уголовного дела и предупреждении других граждан о мошенничестве», — предупредил Соловьев.

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Ранее, 19 мая, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказал «Известиям», что не только пожилые россияне, но и молодые бизнесмены переводят огромные суммы мошенникам. По ее словам, задача мошенников — завладеть вниманием, усыпить бдительность, вынудить действовать эмоционально и быстро. Иногда причиной того, что грамотные люди попадаются на уловки мошенников, становится их погруженность в работу и отсутствие времени на оценку от полученной информации.

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