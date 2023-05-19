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Психолог рассказала о способах не стать жертвой финансовых мошенников

Психолог Булгакова: чтобы не стать жертвой, мыслите критически
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Число финансовых мошенников в России удвоилось с начала текущего года. Нередко их жертвами становятся экономически образованные граждане, среди которых чиновники, предприниматели и общественные деятели. О том, почему не только пожилые россияне, но и молодые бизнесмены переводят огромные суммы мошенникам, «Известиям» рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По словам специалиста, мошенники стали умнее.

«Аферы с использованием больших сумм они продумывают ювелирно, до каждой мелочи. Одна из причин того, что на уловки мошенников попадаются вроде бы финансово грамотные, прекрасно знающие цену деньгам владельцы бизнеса — готовность последних рисковать, чтобы остаться на прежнем уровне жизни в условиях нестабильности. Предприниматели отлично знают, что большие быстрые деньги — это всегда риск. Зачастую причины их необдуманных поступков — желание быстрого обогащения, заниженная или чрезмерная самооценка, а это любимые инструменты влияния преступников», — подчеркнула Булгакова.

Психолог отметила, что задача мошенников — завладеть вниманием, усыпить бдительность, вынудить действовать эмоционально и быстро. Чтобы ему поверили, преступник говорит, как жертва; демонстрирует такие же ценности и приоритеты. Так, мошенник «давит» на жалость, обещает скидки или бонусы, либо запугивает окончанием срока акции или изменением ситуации на рынке.

«Чтобы не стать жертвой, мыслите критически. Внимательного, не «разбросанного», сконцентрированного человека обмануть сложно. Любую финансовую сделку рассматривайте с позиции возможного обмана. При совершении операций с деньгами максимально концентрируйтесь на каждом этапе. Все акты сделок закрепляйте в договоре, письменно и печатью. Многие этим пренебрегают. Если вам предлагают слишком хорошие условия по вкладам, любым финансовым предложениям выше, чем рыночные, задумайтесь», — добавила психолог.

По словам Булгаковой, иногда причиной того, что грамотные люди попадаются на уловки мошенников, становится их погружённость в работу и отсутствие времени на оценку от полученной информации. В таком случае эксперт советовала не жить «на автомате» — не совершать импульсивных поступков (передача персональных данных, снятие денег с карты, банковские переводы) и не лениться потратить свое время на уточнение полученной информации.

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В марте руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал о способах мошенничества в интернете. Так, одним из самых распространенных способов получения доступа к платежной информации человека, например данным его банковской карты или счета, остается фишинг.

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