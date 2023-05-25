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Комитет Десантиса подал заявку на участие в выборах президента США
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Трамп пожелал Десантису «пережить полный спектр эмоций» перед выборами

Трамп пожелал Десантису пережить полный спектр эмоций от критики левых оппонентов
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Фото: REUTERS/Brian Snyder/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп в среду, 24 мая, поздравил губернатора Флориды Рона Десантиса с подачей заявки на участие в выборах главы государства и упомянул о трудностях этого пути.

«Надеюсь, он (Десантис) получит полный набор впечатлений от нападок марксистов, коммунистов и радикальных левых фанатиков нашей страны, без которых он никогда не узнает, какую работу он выполняет», — написал экс-глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп раскритиковал приверженцев левой политики, которые, по его мнению, приносят Штатам больше вреда, чем лидеры враждебных государств, и являются одним из основных препятствий на пути к величию.

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И почему Десантис может проиграть Трампу и обойти Байдена

Ранее в этот день стало известно, что комитет по выдвижению Десантиса подал заявку в федеральную избирательную комиссию на участие в выборах президента США от Республиканской партии. Также на роль кандидата от республиканцев претендуют экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

До этого, 25 апреля, действующий американский лидер Джо Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

18 апреля бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Байден выиграет президентские выборы в 2024 году, и его не сможет обойти ни экс-президент Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии.

В тот же день американский предприниматель, инженер Илон Маск сообщил, что стране нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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