Форвард «Спартака» Соболев дисквалифицирован по итогам 28-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 24 мая вынес решение по делу об оскорбительных жестах в дерби «Спартак» — ЦСКА (2:1), которое состоялось в рамках 28-го тура РПЛ. Нападающий красно-белых Александр Соболев дисквалифицирован на четыре матча за непристойный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Красная карточка бразильца отменена.

На 65-й минуте встречи Соболев демонстративно схватился за пах перед лежащим на газоне Рошей. Бразилец, пытаясь привлечь внимание судей к эпизоду, повторил это, а затем оба игрока получили прямые красные карточки. Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо позже пояснил, что Роша таким образом поправлял шорты.

В итоге Соболев, приехавший на заседание на метро, дисквалифицирован на четыре матча. Это максимальное наказание по данной статье дисциплинарного регламента. Перед этим экспертно-судейская комиссия (ЭСК) определила, что бразилец пострадал незаслуженно, его удаление аннулировано.

«Я же говорил, что Виллиан — хороший мальчик. Он любит клуб и никогда бы не сделал ничего, чтобы навредить себе, у него есть принцип. Но вы не думаете, что дисквалификация Соболеву за жест в присутствии детей и женщин на стадионе должна быть больше? Самое главное, что правосудие поняло: Виллиан был в этом случае жертвой», — отметил в разговоре с «Известиями» агент Виллиана Роши Маркос Тито.

Подать апелляцию по решению КДК «Спартак» может 25 мая. Если ее не удовлетворят, то форвард не сыграет в двух оставшихся турах с «Нижний Новгородом и «Крыльями Советов», а также два матча следующего сезона.

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Четыре на три: у Соболева очередная дисквалификация, Роша оправдан