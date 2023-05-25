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Форвард «Спартака» Соболев дисквалифицирован по итогам 28-го тура РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 24 мая вынес решение по делу об оскорбительных жестах в дерби «Спартак» — ЦСКА (2:1), которое состоялось в рамках 28-го тура РПЛ. Нападающий красно-белых Александр Соболев дисквалифицирован на четыре матча за непристойный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Красная карточка бразильца отменена.

Знак Соболева: «Спартак» победил ЦСКА в дерби и потерял нападающего
Ключевой форвард красно-белых может получить длительную дисквалификацию за неприличный жест

На 65-й минуте встречи Соболев демонстративно схватился за пах перед лежащим на газоне Рошей. Бразилец, пытаясь привлечь внимание судей к эпизоду, повторил это, а затем оба игрока получили прямые красные карточки. Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо позже пояснил, что Роша таким образом поправлял шорты.

В итоге Соболев, приехавший на заседание на метро, дисквалифицирован на четыре матча. Это максимальное наказание по данной статье дисциплинарного регламента. Перед этим экспертно-судейская комиссия (ЭСК) определила, что бразилец пострадал незаслуженно, его удаление аннулировано.

«Я же говорил, что Виллиан — хороший мальчик. Он любит клуб и никогда бы не сделал ничего, чтобы навредить себе, у него есть принцип. Но вы не думаете, что дисквалификация Соболеву за жест в присутствии детей и женщин на стадионе должна быть больше? Самое главное, что правосудие поняло: Виллиан был в этом случае жертвой», — отметил в разговоре с «Известиями» агент Виллиана Роши Маркос Тито.

Подать апелляцию по решению КДК «Спартак» может 25 мая. Если ее не удовлетворят, то форвард не сыграет в двух оставшихся турах с «Нижний Новгородом и «Крыльями Советов», а также два матча следующего сезона.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известиям»:

Четыре на три: у Соболева очередная дисквалификация, Роша оправдан

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