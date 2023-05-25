Реклама
Прямой эфир
Мир
Семь человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Мексике
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово
Мир
Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины
Общество
В Москве ожидается туман до утра 25 мая
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области
Происшествия
В Одинцово загорелся павильон строительного рынка «Акос»
Общество
Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили вышку связи ВСУ на авдеевском направлении
Спорт
Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян
Мир
Комитет Десантиса подал заявку на участие в выборах президента США
Мир
Умерла певица Тина Тернер
Общество
Украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах в Белгородской области
Сюжет:

Расчеты САУ «Гиацинт» нанесли удары по позициям ВСУ в Угледаре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов САУ «Гиацинт» Восточного военного округа (ВВО) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.

Как отметил корреспондент, вес каждого снаряда — более 20 кг. Поэтому заряжают САУ «Гиацинт» вдвоем.

«Попадали и по танкам, и уничтожали живую силу противника, и укрепрайоны. Есть поговорка хорошая: пот артиллериста сберегает кровь пехоты. По этому принципу мы работаем и бьем врага», — рассказал командир батареи ВВО с позывным Тобол.

Из-за интенсивной работы артиллерийские установки нуждаются в качественном и своевременном обслуживании. Техника добралась до места ремонта своим ходом, что уже облегчает задачу специалистам. Починить нужно лишь пушку, чтобы 152-миллиметровые снаряды снова летели точно в цель. Мастера обслуживают самую разную технику, подчеркнул корреспондент.

«Так как опыт уже имеется большой, невыполняемого ремонта еще не было такого: всё восстанавливаем, ко всему приспособлены. Всё для этого есть, всё необходимое оборудование, специальные ключи», — поделился заместитель командира ремонтной роты бронетанковой техники ВВО с позывным Омск.

Стрелять по складам: ВС РФ продолжают уничтожать украинские резервы
Российские военные разрушают логистику противника, срывая готовящееся наступление ВФУ, говорят эксперты

Ранее, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что расчеты буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили американский бронетранспортер M113. Также расчеты самоходной гаубицы «Гиацинт-С» первым выстрелом подбили обнаруженный танк ВСУ.

11 мая бойцы Южного военного округа (ЮВО) использовали САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям неприятеля. В результате были уничтожены склады боевиков с припасами и горючим. Это помогло предотвратить ротацию подразделений ВСУ на линии соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023