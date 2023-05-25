Расчеты САУ «Гиацинт» нанесли удары по позициям ВСУ в Угледаре

Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов САУ «Гиацинт» Восточного военного округа (ВВО) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.

Как отметил корреспондент, вес каждого снаряда — более 20 кг. Поэтому заряжают САУ «Гиацинт» вдвоем.

«Попадали и по танкам, и уничтожали живую силу противника, и укрепрайоны. Есть поговорка хорошая: пот артиллериста сберегает кровь пехоты. По этому принципу мы работаем и бьем врага», — рассказал командир батареи ВВО с позывным Тобол.

Из-за интенсивной работы артиллерийские установки нуждаются в качественном и своевременном обслуживании. Техника добралась до места ремонта своим ходом, что уже облегчает задачу специалистам. Починить нужно лишь пушку, чтобы 152-миллиметровые снаряды снова летели точно в цель. Мастера обслуживают самую разную технику, подчеркнул корреспондент.

«Так как опыт уже имеется большой, невыполняемого ремонта еще не было такого: всё восстанавливаем, ко всему приспособлены. Всё для этого есть, всё необходимое оборудование, специальные ключи», — поделился заместитель командира ремонтной роты бронетанковой техники ВВО с позывным Омск.

Ранее, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что расчеты буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили американский бронетранспортер M113. Также расчеты самоходной гаубицы «Гиацинт-С» первым выстрелом подбили обнаруженный танк ВСУ.

11 мая бойцы Южного военного округа (ЮВО) использовали САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям неприятеля. В результате были уничтожены склады боевиков с припасами и горючим. Это помогло предотвратить ротацию подразделений ВСУ на линии соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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