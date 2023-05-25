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Российское инновационное ПО оценит плодородие почвы

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали программное обеспечение (ПО), которое способно рассчитывать степень плодородия сельскохозяйственной земли. Программа, получившая имя «Интеграл», автоматически высчитывает два основных параметра, по которым можно судить о свойствах участка.

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Это интегральный показатель плодородия почвы — величина, показывающая, как ее характеристики отражаются на продуктивности. Она измеряется в баллах от 1 до 100. Второй параметр — нормативная урожайность сельскохозяйственных культур. Она дает понять, какой урожай в среднем можно получить на единицу площади. Результаты расчетов учитывают при оценке рыночной и кадастровой стоимости участка и при проведении сделок с ним.

«Фиксируя состояние почвы на момент передачи прав на земельный участок, можно подстраховать арендодателя и арендатора, а также покупателя и продавца на случай внеочередной проверки, либо при нарушении состояния угодия пользователем», — сказал младший научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского ЮФУ Антон Жумбей.

Сегодня очень часто при продаже или сдаче в аренду участка состояние почвы на нем нигде не отражено. В таких случаях невозможно доказать, например, что земля неправильно эксплуатировалась, так как ее изначальные характеристики остаются не подтверждены.

Для работы программы необходимо ввести несколько основных характеристик земли, которые могут быть разными в зависимости от участка. Система может загрузить их самостоятельно из архива. В первую очередь учитываются негативные факторы, снижающие урожайность. Например, нарушения почвенного покрова или резкое повышение содержания солей.

Важную роль играет и химический состав угодий: наибольшее влияние на урожай оказывает концентрация фосфора и калия. Также при анализе нужно учитывать особенности строения конкретного поля. Например, перепады высот часто приводят к тому, что в разных его частях наблюдается разное качество земельного покрова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Что посеешь, то сочтешь: инновационное ПО оценит плодородие почвы

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