Российское инновационное ПО оценит плодородие почвы

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали программное обеспечение (ПО), которое способно рассчитывать степень плодородия сельскохозяйственной земли. Программа, получившая имя «Интеграл», автоматически высчитывает два основных параметра, по которым можно судить о свойствах участка.

Это интегральный показатель плодородия почвы — величина, показывающая, как ее характеристики отражаются на продуктивности. Она измеряется в баллах от 1 до 100. Второй параметр — нормативная урожайность сельскохозяйственных культур. Она дает понять, какой урожай в среднем можно получить на единицу площади. Результаты расчетов учитывают при оценке рыночной и кадастровой стоимости участка и при проведении сделок с ним.

«Фиксируя состояние почвы на момент передачи прав на земельный участок, можно подстраховать арендодателя и арендатора, а также покупателя и продавца на случай внеочередной проверки, либо при нарушении состояния угодия пользователем», — сказал младший научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского ЮФУ Антон Жумбей.

Сегодня очень часто при продаже или сдаче в аренду участка состояние почвы на нем нигде не отражено. В таких случаях невозможно доказать, например, что земля неправильно эксплуатировалась, так как ее изначальные характеристики остаются не подтверждены.

Для работы программы необходимо ввести несколько основных характеристик земли, которые могут быть разными в зависимости от участка. Система может загрузить их самостоятельно из архива. В первую очередь учитываются негативные факторы, снижающие урожайность. Например, нарушения почвенного покрова или резкое повышение содержания солей.

Важную роль играет и химический состав угодий: наибольшее влияние на урожай оказывает концентрация фосфора и калия. Также при анализе нужно учитывать особенности строения конкретного поля. Например, перепады высот часто приводят к тому, что в разных его частях наблюдается разное качество земельного покрова.

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Что посеешь, то сочтешь: инновационное ПО оценит плодородие почвы