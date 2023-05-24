Польша получила две новые пусковые установки HIMARS от США

Польша получила из США две очередные пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 24 мая сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак в Twitter.

«Еще две пусковые установки M142 HIMARS и другие элементы системы Patriot/IBCS были доставлены в Польшу. Эти поставки… направлены на значительное усиление польской ракетной артиллерии и противовоздушной обороны», — написал Блащак.

Поставки HIMARS в Польшу начались на прошлой неделе. 17 мая первые партии HIMARS были переданы на вооружение 1-й бригаде артиллерии 16-й механизированной дивизии, расквартированной на северо-востоке страны.

До этого, 5 мая, Блащак сообщил, что США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, которые разместят на востоке страны. Он добавил, что через несколько недель польские пилоты начнут обучение, а после его окончания Варшава уже будет иметь предоставленную технику. По его словам, Apache попадут на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, для обеспечения закрытия «брестских ворот».

Ранее, в феврале, министр бороны Польши заявил, что страна включилась в проект НАТО по созданию общих складов с вооружением альянса. Один из них, по словам министра, связан с обменом информацией со спутникового наблюдения.

В том же месяце «Польское радио» рассказало, что Варшава заинтересована в постоянном размещении военных баз НАТО. По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, решение по этому вопросу пока остается за США.