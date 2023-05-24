Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований. Об этом в среду, 28 мая, сообщает пресс-служба организации.

«Нынешняя политика FIS, которая не позволяет российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в мероприятиях FIS, остается в силе до дальнейшего уведомления», — говорится на сайте федерации.

Лыжники из РФ и Белоруссии не допускаются к соревнованиям под эгидой FIS из-за ситуации на Украине. Решение о запрете было принято еще в октябре 2022 года.

При этом в конце сентября того же года генеральный секретарь организации Мишель Вион намекал, что российским атлетам могут разрешить выступать на мероприятиях в рамках Кубка мира. Также он уточнил, что FIS будет ожидать четкой рекомендации МОКа.

7 мая 2023 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что будут приняты все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований представителей РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации тяжелой атлетики, фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.