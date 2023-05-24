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Последняя королева: умерла американская певица Тина Тернер

Великая артистка начала карьеру еще в 50-е годы прошлого столетия
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Тина и Айк Тернер на концерте в Париже, Франция, 25 февраля 1990 года
Фото: Getty Images/Alain MINGAM/Contributor
В Швейцарии в возрасте 83 лет умерла рок-певица Тина Тернер. Страницы жизни одной из величайших рок-звезд ХХ столетия — в фотогалерее «Известий»
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Певица Тина Тернер выступает на O2 Arena в Лондоне 3 марта 2009 года
Фото: REUTERS/Stefan Wermuth
Настоящее имя певицы — Анна Мэй Буллок, она родилась 26 ноября 1939 года в Натбуше, штат Теннесси, в семье батраков
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Мик Джаггер и Тина Тернер в Зале славы рок-н-ролла в Нью-Йорке, США, 18 января 1989 года
Фото: REUTERS/Stringer
За свою более чем 60-летнюю карьеру Тина Тернер выступала дуэтом с крупнейшими рок-звездами, включая Мика Джаггера (на фото), Рода Стюарта и Дэвида Боуи
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Тина Тернер выступает во время своего турне Wildest Dreams в Базеле, Швейцария, 5 июля 1996 года
Фото: REUTERS/Stringer
Тина Тернер выступает во время своего турне Wildest Dreams в Базеле, Швейцария, 5 июля 1996 года
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Тина Тернер в Сиднее, ноябрь 1993 года
Фото: Getty Images/Patrick Riviere/Staff
Поборов в начале 80-х пагубные привычки, певица до конца своих дней придерживалась здорового образа жизни
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Бейонсе выступает с Тиной Тернер на 50-й ежегодной премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 10 февраля 2008 года
Фото: REUTERS/Mike Blake
Для Бейонсе, как и для других звезд современного соула и ритм-н-блюза, Тина Тернер была недосягаемым образцом для подражания
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Поп-звезда Тина Тернер выступает на сцене Кремлевского дворца съездов в Москве, Россия, 5 ноября 1996 года
Фото: REUTERS/Stringer
В 1996 году Тина Тернер дала аншлаговый концерт в Кремлевском дворце съездов
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Концерт Тины Тернер на концерте в O2 Arena, Лондон, Великобритания, 3 марта 2009 года
Фото: Getty Images/ Brian Rasic/Contributor
Певица продолжала давать стадионные концерты и перевалив на восьмой десяток
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Тина Тернер и Эдриэнн Уоррен во время премьеры мюзикла «Тина — Тина Тернер» в нью-йоркском театре Лант-Фонтан, 7 ноября 2019 года
Фото: Getty Images/Bruce Glikas/Contributor
На основе событий ее жизни в США был поставлен мюзикл «Тина — Тина Тернер»
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Американская певица Тина Тернер машет рукой во время фотосессии перед показом женской коллекции Emporio Armani осень/зима 2011 на Неделе моды в Милане
Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
В 2013 году Тина Тернер переехала в Швейцарию и приняла гражданство этой страны
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