ЕС введет санкции в отношении пяти граждан Молдавии

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении пяти граждан Молдавии. Об этом 24 мая сообщил портал EUobserver.

Ограничения будут введены в связи с обвинениями в попытке организации пророссийского государственного переворота. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы будут заморожены.

В числе тех, кто может попасть под санкции, упоминается вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер.

Ранее, 15 мая, политолог Кирилл Аверьянов заявил, что политическое решение о ликвидации партии «Шор» в Молдавии уже принято, судебное постановление лишь оформит его. По его мнению, «расправившись» с «Шор», президент Молдавии Майя Санду примется за более крупных пророссийских оппонентов.

4 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что НАТО подпитывает амбиции нынешних властей Молдавии, заявляет о намерении выстраивать с республикой военно-техническое сотрудничество и всячески поощряют дипломатически неприличную антироссийскую риторику.

До этого, 2 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Кишинев проявил недружественный подход к Москве, не допустив российских наблюдателей на выборы главы Гагаузской автономии. Она обратила внимание, что ранее они принимали участие в наблюдении за процессом выборов, но в этот раз Москве было отказано.