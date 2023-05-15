Политолог предрек в Молдавии ликвидацию всех пророссийских партий

Политическое решение о ликвидации партии «Шор» в Молдавии уже принято, судебное постановление лишь оформит его. Об этом 15 мая «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

10 мая Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии «Шор».

«Эта ситуация показывает, что власти Молдавии лишь декларируют демократические принципы, но не следуют им, поскольку политическое преследование оппонентов — признак авторитарного режима. Отдельно стоит обратить внимание на то, что партии «Шор» инкриминируется хорошее отношение к России, но мы знаем, что в Молдавии есть и более крупная пророссийская сила — «Блок коммунистов и социалистов», — сказал Аверьянов.

По мнению политолога, «расправившись» с «Шор», президент Молдавии Майя Санду примется за более крупных пророссийских оппонентов.

15 мая рассмотрение дела было продолжено. Сторонники партии «Шор» собрались у здания суда, чтобы выразить свою поддержку.

В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокаты партии представили несколько видеоматериалов, которые доказывают, что деятельность формирования не противоречит законодательству Молдавии, что акции протеста, организованные партией, были мирными и без подстрекательства к насилию.

В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии «Шор».