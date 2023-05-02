МИД уличил Молдавию в недружественном подходе к России

Кишинев проявил недружественный подход к Москве, не допустив российских наблюдателей на выборы главы Гагаузской автономии. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Таким образом, официальный Кишинев в очередной раз проявил недружественный подход к России, продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам», — отметила дипломат.

Она обратила внимание, что ранее российские наблюдатели принимали участие в наблюдении за процессом выбора главы Гагаузии, но в этот раз Москве было отказано.

«К сожалению, на этот раз такая возможность посольству России в Молдавии предоставлена не была в отличие от сотрудников дипломатических миссий ряда других стран. На соответствующие обращения к молдавским властям был получен отказ», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИДа добавила, что приглашение международных наблюдателей на выборы остается внутренним делом государств, но Молдавия по Конвенции 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках СНГ взяла обязательство «стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до муниципального (местного) уровня».

В Москве ожидают проведения второго тура выборов главы региона, заключила Захарова.

Накануне ЦИК Гагаузии объявила выборы главы региона состоявшимися. Явка составила 57,8% при необходимом пороге 50%.

Во второй тур выборов вышли Евгения Гуцул от партии «Шор» и Григорий Узун от Партии социалистов.

Молдавский политолог Александр Кориненко рассказал «Известиям», что все зарегистрированные кандидаты декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.

Руководитель Гагаузии избирается сроком на четыре года.