ЦИК признал состоявшимися выборы главы Гагаузии

Выборы главы Гагаузии, прошедшие в воскресенье, 30 апреля, состоялись. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии, явка превысила необходимый порог, достигнув 57,8%.

«Проголосовали 57 019 избирателей по Гагаузии, что составляет 57,8%», — говорится в сообщении ведомства.

Выборы считаются состоявшимися, если в них примут участие свыше 50% от включенных в списки 92 516 избирателей.

Как показали результаты телефонного опроса молдавской социологической компанией Intellect Group, кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Григорий Узун и депутат народного собрания Гагаузии Виктор Петров выходят во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии.

Согласно этим данным, за Узуна проголосовали 24% избирателей, за Петрова — 22%. В опросе участвовали 984 респондента.

Руководитель Гагаузии избирается сроком на четыре года.

По словам молдавского политолога Александра Кориненко, все зарегистрированные кандидаты декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.

Заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов полагает, что в случае победы в Гагаузии удобного для Кишинева кандидата сдерживающих факторов у Молдавии будет меньше, может в том числе обостриться приднестровский вопрос.