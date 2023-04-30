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ЦИК признал состоявшимися выборы главы Гагаузии

ЦИК: выборы в Гагаузской автономии Молдавии признали состоявшимися
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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Выборы главы Гагаузии, прошедшие в воскресенье, 30 апреля, состоялись. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии, явка превысила необходимый порог, достигнув 57,8%.

«Проголосовали 57 019 избирателей по Гагаузии, что составляет 57,8%», — говорится в сообщении ведомства.

Выборы считаются состоявшимися, если в них примут участие свыше 50% от включенных в списки 92 516 избирателей.

Как показали результаты телефонного опроса молдавской социологической компанией Intellect Group, кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Григорий Узун и депутат народного собрания Гагаузии Виктор Петров выходят во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии.

Согласно этим данным, за Узуна проголосовали 24% избирателей, за Петрова — 22%. В опросе участвовали 984 респондента.

Руководитель Гагаузии избирается сроком на четыре года.

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По словам молдавского политолога Александра Кориненко, все зарегистрированные кандидаты декларируют пророссийский вектор, но победа удобного для Кишинева политика всё равно возможна.

Заведующий отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов полагает, что в случае победы в Гагаузии удобного для Кишинева кандидата сдерживающих факторов у Молдавии будет меньше, может в том числе обостриться приднестровский вопрос.

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