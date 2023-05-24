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Спущен на воду второй катамаран проекта «Котлин» для линии Петербург-Кронштадт

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Фото: t.me/polyakov_kv
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«Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ, входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации», ОСК) спустил на воду пассажирский катамаран «Форт Петр I» проекта 04580 «Котлин» для судоходной компании «Нева Тревел». Об этом 24 мая сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Он уточнил, что это судно проекта «Котлин» уже второе.

«Первый такой катамаран спустили на воду месяц назад», — отметил он.

«Форт Кроншлот» СНСЗ спустил на воду в конце апреля 2023 года, в июне оно выйдет в первый рейс. «Форт Петр I» также начнет перевозить пассажиров уже в эту навигацию.

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Новые суде обеспечат бесперебойное сообщение между Петербургом и Кронштадтом. Всего СНСЗ построит для судоходной компании «Нева Тревел» шесть пассажирских скоростных судов-катамаранов проекта «Котлин»

Проект с разработан петербургским проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии» с учетом особенностей эксплуатации в условиях акватории Петербурга и выхода в Финский залив. Максимальная скорость судна составляет около 57 км в час, оно берет на борт до 152 человек.

Летом 2022 года в Ленинградской области успешно спустили на воду новый электрический катамаран «Экокрузер».

Пассажировместимость судна — 130 человек, дальность хода в крейсерском режиме до 180 км при скорости в 13 км/ч (максимальная скорость 40 км/ч).

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