Новый электрический катамаран «Экокрузер» успешно спустили на воду

Завершается постройка первого пассажирского катамарана на верфи судостроительной компании «Эмпериум» в Ленинградской области.

Пассажировместимость судна — 130 человек, дальность хода в крейсерском режиме до 180 км при скорости в 13 км/ч (максимальная скорость 40 км/ч). В настоящее время у причальной стенки верфи производятся достроечные работы, ведется подготовка для проведения швартовных и ходовых испытаний судна.

«Уникальность электрических судов проекта «Экокрузер» в сочетании современных технологий: электрических двигателей с высоким КПД, оптимизированных обводов корпуса, высокоэнергетической батарейнойсистемы и современной электроники управления и мониторинга состоянии судовых систем. Система мониторинга «Экокрузер» позволяет в режиме онлайн собирать и учитывать данные с судовых систем, маршрутную информацию, сведения о загруженности пассажирами. При проектировании судна учтены современные требования к эксплуатации, а также особое внимание уделено заботе об окружающей среде», — отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По словам министра, второе судно проекта «Экокрузер» планируется спустить на воду до конца этого года, еще несколько судов будут спущены в

2023 году.

К преимуществам электрических судов относятся: существенное уменьшение шума двигателей; отсутствие горюче-смазочных материалов на борту и на причалах,

что делает невозможным их разлив в акваторию водоема, выброс углеводородов в атмосферу и исключает вредное воздействие на окружающую среду