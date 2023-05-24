Соревнования по фехтованию в Польше лишили статуса ЧЕ из-за недопуска россиян

Индивидуальные соревнования по фехтованию на Европейских играх в Польше лишены статуса чемпионата Европы. Об этом 24 мая сообщило агентство AFP.

Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). По данным издания, это связано с отказом польских властей допустить до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, которые были одобрены федерацией в качестве нейтральных участников.

Решение коснется только индивидуальных соревнований, так как в командных турнирах сборные России и Белоруссии не могли принять участие в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Статус чемпионата Европы позволял участникам набирать рейтинговые очки в квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. В связи с этим в Европе пройдет дополнительный чемпионат Европы в октябре.

Конгресс FIE в марте разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. Однако процесс затянулся из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который объявил, что рассматривает возможность допустить к соревнованиям только тех спортсменов, которые не выражали поддержку спецоперации РФ на Украине.

В дальнейшем FIE допустила ряд российских спортсменов до соревнований, но исключила многих лидеров сборной, в том числе олимпийских чемпионов Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян, сообщал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Кроме того, в начале мая этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в немецком Бонне отменили из-за возможного участия российских и белорусских спортсменов. По этой же причине был отменен этап Кубка мира в женской рапире, который должен был пройти в мае в Таубербишофсхайме.

4 мая Федерация фехтования Швеции запретила своим спортсменам принимать участие в соревнованиях с участниками из России или Белоруссии.